Магас, , 17:10 — REGNUM Школы Ингушетии завершат учебный год в 2020 году раньше положенного срока. Согласно подписанному указу министерства образования и науки региона, школьникам осталось учиться всего 10 дней — до 23 мая, пишет интернет-газета «Ингушетия».

При этом с 12 по 23 мая учащиеся продолжают получать знания в дистанционном режиме. После чего для учащихся 9−11 классов будет предоставлена возможность готовиться к государственной итоговой аттестации. Для них в онлайн-режиме будут организованы консультации.

Педагоги, задействованные в организации и проведении внеурочной деятельности, будут продолжать трудиться до 30 июня.

Напомним, Министерство просвещения РФ 13 мая сообщило о переносе сроков проведения ЕГЭ с 8 июня на более позднее время, которое будет уточнено в зависимости от ситуации с коронавирусом. А для учащихся 9-х классов выпускные экзамены по русскому языку и математике отменены. В документ об образовании выставят итоговые оценки на основании годовых отметок.

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