Киев, , 17:07 — REGNUM Все пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны отчуждения ликвидированы, сообщил 13 мая украинский президент Владимир Зеленский.

Глава Украины добавил, что на территории Житомирской области большинство участков огня погашено.

Напомним, зона отчуждения Чернобыльской АЭС включает север Иванковского района Киевской области (здесь находится сама АЭС, города Чернобыль и Припять), север Полесского района Киевской области.

Народичский район Житомирской области вынесен за пределы Чернобыльской зоны отчуждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары на территории Котовского лесничества в Чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля. За шесть дней пожары удалось потушить, но из-за сильного ветра в середине апреля вновь вспыхнул открытый огонь. Пожар затронул и Житомирскую область.

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