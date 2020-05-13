Москва, , 17:04 — REGNUM Первые клинические исследования препарата «Фавипиравир» говорят о том, что он вполне может стать наиболее эффективным для лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 13 мая, рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Стоит отметить, что «Фавипиравир» — это противовирусный препарат, разработанный в Японии для лечения гриппа.

Изначально в разработавшей препарат компании Toyama Chemical надеялись, что «Фавипиравир» станет новым лекарством от гриппа, которое может заменить «Осельтамивир», но эксперименты на животных показали, что он может негативно влиять на ДНК будущего ребёнка с риском повреждения плода, поэтому одобрение данного препарата министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии было отложено на неопределённый срок.

Однако сейчас, в условиях пандемии коронавируса, было решено протестировать препарат на предмет его эффективности в борьбе против коронавирусной инфекции.

По словам Дмитриева, наблюдательный совет РФПИ одобрил создание совместного предприятия с группой компаний «ХимРар» для производства «Фавипиравира».

В условиях пандемии проводились исследования данного препарата. В исследованиях участвовали 330 больных COVID-19.

Дмитриев рассказал, что по результатам первых шести пациентов в шести центрах выявлены следующие статистические данные: 60% пациентов, принимавших препарат, уже на пятый день терапии имели отрицательный тест на коронавирус.

Также глава РФПИ добавил, что есть данные китайских исследований, согласно которым данный препарат снижает срок течения болезни с 11 дней до четырех-пяти.