Москва, , 17:03 — REGNUM Меры поддержки населения, озвученные президентом России Владимиром Путиным 11 мая 2020 года в его обращении, поддерживает большинство граждан, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В топ-5 значимых мер, которые поддерживают жители России вошли: введение разовых выплат в размере 10 и тыс. рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно поддерживают (95%); субсидирование семей с детьми от 3 до 7 лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца (по 91%); создание условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм (89%); возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, уплаченного в 2019 году и отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь (по 76%); запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают (72%).

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает закономерным тот факт, что наибольшей популярностью среди опрошенных ВЦИОМ пользуются меры по поддержке семей с детьми.

«В результатах опроса ВЦИОМ нет ничего удивительного — подавляющее большинство опрошенных позитивно оценивают предложенные президентом меры по поддержке населения в условиях развития пандемии. И, конечно, самой большой популярностью пользуются меры по поддержке семей с детьми. Это закономерно. Напомню, это выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 15 лет, и ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч в течение трех месяцев всем семьям, где есть дети в возрасте до 3 лет. Что важно — президент это особо подчеркнул — что эти выплаты не должны быть привязаны к материнскому капиталу», — рассказа Олег Бондаренко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«К сожалению, когда раньше президент говорил об этом, его слова, видимо, определенные чиновники решили некоторым образом «переврать», сэкономить деньги и привязать эту выплату к тем семьям, у которых есть материнский капитал. А для таких семей это, в общем-то, и не очень актуально. Иными словами — главное, это демография, это дети», — завершил свой комментарий эксперт.

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