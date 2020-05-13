Иваново, , 17:00 — REGNUM 64 положительных теста на коронавирус выявлено у проживающих в общежитии Ивановской сельскохозяйственной академии, сообщил 13 мая на брифинге глава департамента здравоохранения области Артур Фокин. Всего в общежитии проживают 122 человека, у всех взяты анализы, уточнили в пресс-службе облправительства.

Десять человек, проживающих в общежитии, госпитализированы. Остальные переносят заболевание в лёгкой форме либо вообще без симптомов.

Общежитие в настоящее время переведено в режим обсерватора, все проживающие в нём изолированы на 14 дней. Здание взято под охрану полицией.

Всего в Ивановской области, как сообщало ИА REGNUM, подтвержден 921 случай заражения коронавируса, десять — за последние сутки.