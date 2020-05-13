Аддис-Абеба, 13 мая 2020, 16:55 — REGNUM Число случаев COVID-19 в странах Африки к настоящему моменту составляет 69 578, 13 мая сообщает Africa CDC.
По информации Африканского союза, число жертв заболевания на континенте уже составляет 2403. Выздоровевшими считаются 23 978 человек.
Число случаев коронавирусной инфекции в Африке увеличилось на 10 000 за последние несколько дней. Инфекция выявлена уже во всех 54 странах Африки.
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