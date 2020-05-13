Душанбе, , 16:55 — REGNUM Министерство обороны Таджикистана ввело временный запрет на отпуска и свидания с родственниками для солдат срочной службы, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Орифа Нозимиёна.

По его словам, решение было принято для сохранения здоровья рядового и офицерского состава Вооружённых сил страны.

Он отметил, что сейчас почти каждый день во всех воинских подразделениях проводятся работы по дезинфекции технического парка, казарменных и столовых помещений, плацев.

Также военные задействованы в дезинфекции городов и районов страны.