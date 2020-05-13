Москва, , 16:52 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить дополнительно по 25 тысяч рублей в месяц социальным работникам, чья деятельность проходит в непосредственном контакте с людьми, сообщает 13 мая «Федеральное агентство новостей».

Об этом глава столицы сообщил во время встречи с участниками проекта «Мой социальный помощник».

Работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и других стационарных учреждениях врачи будут обеспечены доплатой в размере 46 тысяч рублей в месяц.

Во время встречи Собянин поблагодарил волонтёров и соцработников за труд во время пандемии коронавируса.