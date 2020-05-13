Ставрополь, 13 мая 2020, 16:51 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе число заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 10 тыс. человек. По данным федерального оперативного штаба на 13 мая, всего подтверждено 10 170 случаев заражения.
Рост за прошедшие сутки составил 395 человек. Больше всего вновь заболевших в Дагестане — 109 пациентов, Северной Осетии — 78 и в Кабардино-Балкарии — 74 человека. Наименьшие показатели прироста за сутки в Карачаево-Черкесии — всего 12.
За эти же 24 часа в СКФО выздоровели 314 пациентов. Не удалось спасти врачам девять человек. При этом, по уточненным данным региональных оперативных штабов, число умерших на самом деле — на четыре человека больше,