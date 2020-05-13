Ставрополь, , 16:51 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе число заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 10 тыс. человек. По данным федерального оперативного штаба на 13 мая, всего подтверждено 10 170 случаев заражения.

Рост за прошедшие сутки составил 395 человек. Больше всего вновь заболевших в Дагестане — 109 пациентов, Северной Осетии — 78 и в Кабардино-Балкарии — 74 человека. Наименьшие показатели прироста за сутки в Карачаево-Черкесии — всего 12.