Рига, , 16:51 — REGNUM В Латвии скончался еще один пациент с COVID-19. Мужчина находился в возрастной группе от 85 до 90 лет и страдал многими хроническими заболеваниями. Об этом 13 мая пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, общее число жертв в стране достигло 19 человек. За прошедшие сутки в Латвии выявили один случай заражения коронавирусом.

Отмечается, что в течение 24 часов медики провели 2199 тестов, общее количество обследованных превысило 81 240. В стационаре находится 31 пациент, двое из них — в тяжёлом состоянии.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.