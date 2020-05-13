Курск, , 16:50 — REGNUM В Курской области до 31 мая включительно приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник и объектов розничной и оптовой торговли — кроме аптек и продовольственных магазинов с товарами первой необходимости. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Всем остальным организациям с 12 мая разрешили вернуться к работе при условии соблюдения санитарно-эпидемических норм. При этом работники обязаны сообщать о симптомах ОРВИ и пневмонии и уведомлять о контактах с больными острыми респираторными заболеваниями.

Работать жители региона должны в средствах индивидуальной защиты. Работодатели должны измерять температуру сотрудников при допуске на рабочие места, предусмотреть гибкий график работы и регулярно дезинфицировать помещения и все поверхности.

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