Ростов-на-Дону, , 17:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области поделилось видео из реанимации горбольницы №20, где проходят лечение пациенты с SARS-CoV-2, передаёт ИА REGNUM.

Кадры сняты в госпитале, развёрнутом на базе горбольницы №20. На видео видна работа врачей в отделении реанимации. С пациентом беседует врач-реаниматолог Борис Розин.

ИА REGNUM напоминает, что работа второго госпиталя для пациентов с коронавирусом, рассчитанного на 500 коек, началась 3 мая. При этом сообщалось, что здесь «организуется оказание медицинской помощи беременным и детям Ростовской области, в связи с чем 3 мая медицинская организация приступила к исполнению своих функций».

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