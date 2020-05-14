Скопье, , 01:33 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 13 мая сообщили, что в результате обследования на территории страны было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, при этом ещё 24 человека признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране было выявлено 1694 случая заражения, при этом уже 1229 человек одержали победу над «невидимым врагом».

95 македонцев скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 370 человек продолжают проходить лечение.

В связи с замедлением темпов распространения эпидемии 13 мая в Северной Македонии вступил в силу пакет по смягчению ограничительных мер, направленных на ограничение распространения коронавируса.