Волгоград, , 16:50 — REGNUM Последние звонки и выпускные в школах не планируют отменять в Волгоградской области. Однако очный формат состоится после снятия всех ограничений, сообщила на брифинге 13 мая председатель регионального комитета образования, науки и молодёжной политики Лариса Савина.

Проведение праздника «Последнего звонка» для волгоградских выпускников будет зависеть от дальнейшей санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Мы понимаем, что провести последние звонки в традиционном формате у нас не получится. Но мы сделаем всё возможное для того, чтобы наши выпускники понимали, что этот день, день Последнего звонка в их школьной жизни, тоже состоится. Планируем все акции, которые продумывают школы объединить и провести этот день в регионе. А после снятия всех ограничений подумаем, как в режиме живого времени это сделать», — пояснила Лариса Савина

Выпускные вечера ограничены сроками проведения итоговой аттестации — их дата зависит от расписания экзаменов, которое утвердит Минпросвещения РФ.