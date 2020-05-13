Волгоград, 13 мая 2020, 16:50 — REGNUM Последние звонки и выпускные в школах не планируют отменять в Волгоградской области. Однако очный формат состоится после снятия всех ограничений, сообщила на брифинге 13 мая председатель регионального комитета образования, науки и молодёжной политики Лариса Савина.
Проведение праздника «Последнего звонка» для волгоградских выпускников будет зависеть от дальнейшей санитарно-эпидемиологической ситуации.
Выпускные вечера ограничены сроками проведения итоговой аттестации — их дата зависит от расписания экзаменов, которое утвердит Минпросвещения РФ.