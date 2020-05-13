Масеру, 13 мая 2020, 16:43 — REGNUM Королевство Лесото подтвердило первый случай COVID-19 с начала эпидемии, 13 мая сообщает агентство Associated Press.
Министерство здравоохранения Лесото сообщило, что коронавирус подтвержден у бессимптомного носителя, который недавно въехал в страну.
Лесото стало последней страной африканского континента, официально подтвердившей случаи коронавируса. На всем континенте подтверждено уже более 69 тысяч случаев COVID-19.
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