Москва, , 16:40 — REGNUM Данные о пассажирах такси в Москве не передаются столичным властям. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«Информация о пассажирах такси не запрашивается и не передается — ни сейчас, ни ранее», — заявили в пресс-службе.

В департаменте заверили, что «крайне серьёзно» относятся к конфиденциальности пассажиров и поездок. При этом проверяются данные о наличии у водителя удостоверения, возможное нахождение его в розыске, соблюдение им правил дорожного движения, а также сведения о прохождении им медицинского контроля.

Также в «период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны еженедельно отчитываться о санитарном состоянии транспортных средств».