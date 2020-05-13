Воронеж, , 16:37 — REGNUM Критерии ослабления режима самоизоляции на территории Воронежской области назвал губернатор Александр Гусев в своём обращении к воронежцам 13 мая, сообщает ИА REGNUM.

«Первый — RT — коэффициент распространения инфекции. Для полноценного перехода к первому этапу снятия ограничений он должен быть не более 1. По сути, это отношение общего числа заболевших за последние 4 дня к общему числу заболевших за 4 дня, предшествующие этим. На 13 мая этот коэффициент, увы, равен 1,2», — отметил Гусев.

Вторым критерием является охват тестированием на вирус: на данный момент в регионе проведено 14 тыс. 842 теста — это около 91,23 теста на 100 тыс. населений. Для первого этапа снятия ограничений нужно, чтобы показатель был не менее 70.

Третий критерий в Воронежской области, в целом, также соблюдается: должно быть свободно не менее 50% инфекционных коек от нормативной потребности — сейчас в регионе 1 тыс. 686 коек. По последним данным, опубликованным оперштабом, в медорганизациях региона на 12 мая изолированы 852 человека.

«Скорость снятия ограничений зависит от всех нас вместе. Поэтому для возвращения жизни в нормальное русло потребуется не только терпение, но и жесткая дисциплина. Это позволит нам не только оперативно открыть то, что закрыто, но и не вернуться в «красную зону», которая обяжет заново ужесточить режим повышенной готовности», — отметил Гусев.

Глава региона также добавил, что в начале следующей недели может быть принято решение о снятии либо продлении ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Воронежской области продлён до 31 мая, режим повышенной готовности — до особого распоряжения. С 12 мая воронежцам запрещено появляться в общественных местах, пользоваться общественным транспортом и такси без маски.