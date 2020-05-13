Белград, , 16:37 — REGNUM В Сербии за последние сутки скончались ещё два пациента с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 222 человек. Об этом сообщило 13 мая министерство здравоохранения республики.

Также за сутки на территории страны подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных за всё время эпидемии достигло 10 295 человек.

С начала текущей недели Сербия перешла к следующему этапу снятия ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. В стране открылись кафе и рестораны, возобновил работу автобусный и железнодорожный общественный транспорт. Со следующей недели Сербия также намерена открыть авиасообщение.