Нарьян-Мар, , 16:33 — REGNUM Объединение Архангельской области и Ненецкого АО позволит создать большой и конкурентоспособный регион. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил вице-спикер Ненецкого окружного собрания депутатов Матвей Чупров (ЕР).

«Этот регион займет территорию почти половины российской Арктики и откроет дополнительные возможности в получении финансирования и освоения ресурсов», — заявил он, добавив, что пока сторонников этого судьбоносного решения в НАО немного.

«Скажу честно, в округе много противников этого процесса: люди боятся потерять существующие льготы и гарантии. Считаю, что жители НАО должны сохранить все, что имеют сегодня, а сам округ должен остаться особой национальной единицей. Все инвестпроекты, поддержка бизнеса и сельского хозяйства — все должно остаться на прежнем уровне!», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернаторы Архангельской области и Ненецкого АО подписали меморандум о намерении объединить регионы. Решение будет принято по итогам референдума.