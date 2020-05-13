Душанбе, , 16:32 — REGNUM Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подготовили и разослали в медицинские учреждения Таджикистана клиническое руководство по выявлению коронавируса и лечению COVID-19 на территории страны. Об этом в ходе онлайн-брифинга, прошедшего 12 мая в Душанбе, сказал глава мисси ВОЗ в Таджикистане Патрик О. Коннор.

В рамках брифинга участники также обсудили способы выявления коронавируса.

Представители ВОЗ отметили, что тесты могут выявить коронавирус только на ранних стадиях — пока он находится в верхних дыхательных путях. В остальных случаях необходимо проводить крови на антитела к коронавирусу в специально оборудованных лабораториях.

Так как сейчас в Таджикистане только одна лаборатория, находящаяся в городе Душанбе, располагает все необходимым оборудованием для проведения тестирования (230−250 тестов в сутки), эксперты ВОЗ порекомендовали правительству Таджикистана увеличить количество подобных лабораторий.

Это позволит охватить тестированием большее число людей и улучшить ситуацию, в том числе сократить время ожидания результатов, добавили представители ВОЗ.

По мнению заместителя министра здравоохранения Шодихона Джамшеда, для выявления коронавируса недостаточно проведения обычного теста, необходима компьютерная томография и анализ крови.

Другой замминистра ведомства Саида Гайрат отметила, что в Таджикистан поступило 44 тыс. тестов из России, Китая и Германии, с использованием которых на сегодняшний день протестировано порядка 7,7 тыс. таджикистанцев. Министерство планирует привлечь для проведения тестов на выявление коронавируса частные лаборатории страны.

Саида Гайрат заверила, чтоведомство обязательно учтёт рекомендации ВОЗ в дальнейшей работе и пересмотрит свои клинические протоколы по профилактике, госпитализации и лечению граждан, у которых выявлен коронавирус.