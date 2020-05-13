Душанбе, , 16:29 — REGNUM Коронавирус был выявлен в Таджикистане спустя месяц после закрытия всех границ. Вопрос о том, как это могло произойти, обсуждался в ходе онлайн-брифинга по предварительным результатам работы миссии ВОЗ, состоявшегося 12 мая.

Отвечая на вопрос журналистов о появлении в стране коронавируса, замминистра здравоохранения Саида Гайратвысказала предположение о том, что «в заражении до сих пор главную роль играет человеческий фактор». Так как, несмотря на закрытые границы, люди продолжали незаконно пересекать их.

По словам главы миссии Патрика О. Коннора, поиски нулевого пациента на сегодняшний день не приоритетны.

«Пока надо контролировать ситуацию и думать о лечении и предотвращении распространения», — подчеркнул он.

Относительно достоверности предоставляемой минздравом Таджикистана статистики, глава миссии ВОЗ отметил, что «ситуация меняется очень быстро, статистические данные могут задерживаться». Следовательно, пока они дойдут непосредственно до соответствующих структурных подразделений ведомства, проходит довольно много времени, что может исказить их.

Также он заметил, что данные народной статистики смертности таджикистанцев якобы от COVID-19, в котором значится более 170 летальных исходов, будут обязательно проверены. Напомним, официальная статистика записала на счёт коронавируса только 21 смерть.

На вопрос журналистов о нехватке в стране средств защиты для медицинского персонала больниц, а также необходимых медикаментов О. Коннор отметил, что эксперты миссии знают о существовании данной проблемы.

По его словам, правительство Таджикистана должно как можно быстрее распределить и направить в медицинские учреждения страны поступившую на днях гуманитарную помощь.