Псков, , 16:27 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки переболели коронавирусной инфекцией и выздоровели еще 29 человек. Общее количество победивших коронавирус в регионе достигло 96 человек, сообщили 13 мая в областном оперативном штабе.

В то же время за сутки подтверждено 11 новых случаев коронавируса в Псковской области, их общее число на сегодня составляет 351 случай. Количество летальных исходов не возросло и составляет восемь случаев.

На 13 мая в регионе проведено 14 014 исследований на наличие коронавирусной инфекции. Основное количество заболевших — 108 случаев — выявлено в Пскове.

Напомним, что в Псковской области с 12 мая смягчен режим ограничений, введенных для предотвращения эпидемии коронавируса. В то же время указом губернатора для граждан введен обязательный перчаточный режим в общественном транспорте, включая легковое такси, а также определены компании, которые должны продолжать сохранять особый режим работы.

Так, многофункциональные центры в срок по 31 мая продолжают работу по приему заявителей исключительно по предварительной записи. Также по записи работают парикмахерские и косметические салоны, с единовременным нахождением во всех помещениях не больше четырех человек, включая работников. Спортивные клубы и фитнес-центры могут проводить индивидуальные тренировки лишь на свежем воздухе.

Стоматологические клиники по 31 мая должны работать по предварительной записи, кроме случаев оказания экстренной помощи, а пациенты обязаны соблюдать социальную дистанцию, находиться в перчатках, в масках или респираторах, пока им не начали оказание стоматологических услуг.

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