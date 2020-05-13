Волгоград, 13 мая 2020, 16:29 — REGNUM 600 тысяч масок предстоит отшить для жителей старше 60 лет в Волгоградской области. Многоразовые средств индивидуальной защиты, а также перчатки бесплатно предоставят пенсионерам, сообщили 13 мая в пресс-службе администрации региона.
Задачу обеспечить жителей старшего возраста средствами защиты поставил глава области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба. Порядка 100 тысяч гигиенических масок в рамках исполнения госзаказа уже отгрузили. В целом, для пенсионеров сошьют 600 тысяч многоразовых средств индивидуальной защиты.
Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах вводится в Волгоградской области с 20 мая.