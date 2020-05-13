Волгоград, , 16:29 — REGNUM 600 тысяч масок предстоит отшить для жителей старше 60 лет в Волгоградской области. Многоразовые средств индивидуальной защиты, а также перчатки бесплатно предоставят пенсионерам, сообщили 13 мая в пресс-службе администрации региона.

Задачу обеспечить жителей старшего возраста средствами защиты поставил глава области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба. Порядка 100 тысяч гигиенических масок в рамках исполнения госзаказа уже отгрузили. В целом, для пенсионеров сошьют 600 тысяч многоразовых средств индивидуальной защиты.

«Это решение позволяет комплексно подойти к стоящим перед нами задачам: во-первых, мы заботимся о людях старшего поколения, адресно и бесплатно доставляя им комплект из маски и перчаток, а во-вторых, поддерживаем местное производство», — отметил в ходе рабочей поездки на одно из швейных предприятий заместитель губернатора — председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Олег Николаев.

Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах вводится в Волгоградской области с 20 мая.