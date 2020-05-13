Бишкек, , 16:26 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Киргизии удалось выявить 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего же по состоянию на 13 мая в республике зарегистрировано 1044 заразившихся. Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По словам чиновника, в минздраве констатируют, что в стране впервые зафиксировано столь малое количество зараженных, выявленных за один день, и все они являются контактными лицами.

Также он сообщил, что за минувшие сутки в Киргизии признаны излечившимися от коронавируса и выписаны из больниц 17 местных жителей. В медучреждениях остаются 306 заразившихся, из которых четверо — в реанимации.