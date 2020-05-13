Махачкала, , 16:37 — REGNUM Основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике, а также по выбранным предметам в 2020 году в Дагестане должны были сдавать почти 35 тыс. школьников. Об этом 13 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Напомним, сегодня Министерство просвещения РФ сообщило об отмене в этом году ОГЭ для учеников девятых классов в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Итоговые оценки им будут выставляться на основании годовых.

Кроме того, федеральным ведомством принято решение о переносе сроков проведения единого госэкзамена (ЕГЭ). Причем, выпускники, не планирующие поступать в вузы, смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ, по итоговым отметкам.

«В этом году в Дагестане ОГЭ должны были сдавать 34 тыс. 776 девятиклассников, а ЕГЭ — 14 тыс. 89 человек», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Дагестане участие в ЕГЭ приняли 12 тыс. выпускников. Наивысший балл в республике набрали 22 человека, причем ученица махачкалинского лицея № 39 смогла добиться 100-бального результата сразу по двум предметам.

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