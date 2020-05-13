Екатеринбург, , 16:22 — REGNUM Власти Тавды (Свердловская область) отозвали решение об открытии торговых центров в городе. Об этом написал глава город Виктор Лачимов в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее городские власти разрешили работу ТЦ и ещё ряду организаций. Данное решение вызвало негативную реакцию в оперативном штабе региона, где порекомендовали горадминистрации воздержаться от принятия таких мер.

По словам Лапенко, в Тавде решили аннулировать недавно принятое решение. Однако власти города уже подали запрос в Роспотребнадзор с просьбой оценить обстановку в городе, после чего информацию передадут главе региона.

«Приношу свои извинения за доставленные неудобства, но надо еще потерпеть», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области только анонсировали поэтапный выход из «режима самоизоляции». Пока власти региона не стали смягчать ограничения.

Читайте ранее в этом сюжете: В свердловском оперштабе рекомендовали не открывать торговые центры в Тавде