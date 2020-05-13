Челябинск, , 16:15 — REGNUM В Челябинске ветеран Великой Отечественной войны не дождался от чиновников 50 тысяч рублей, которые должен был получить по указу президента России Владимира Путина №100 от 7 февраля о единовременных выплатах. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданин обратился в прокуратуру Металлургического района города. Он отметил, что сотрудники районного управления ПФР так и не произвели ему этой выплаты.

Представители надзорного ведомства внесли руководству управления представление. А также потребовали рассмотреть вопрос о выплате ветерану войны 50 тыс. рублей.