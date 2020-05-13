Саратов, , 16:16 — REGNUM В Саратовской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Это связано в первую очередь с предстоящими заморозками, сообщили 13 мая в пресс-службе регионального МЧС.

В ночь на 14 мая и утром в Правобережье Саратовской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе до минус двух градусов. В Ночные часы местами прогнозируется усиление северо-западного ветра порывами до 18 м/с, в Саратове — до 15 м/с. Местами ожидаются грозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за предстоящих заморозков в Татарии объявлено штормовое предупреждение.

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