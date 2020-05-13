Москва, , 16:13 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с главой министерства обороны Сербии Александаром Вулиным. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«Сербский министр по поручению президента Республики Сербия Александара Вучича поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина и генерала армии Сергея Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооруженных сил Российской Федерации помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

Шойгу и Вулин провели беседу в телефонном режиме.

Стороны также обсудили «состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества».