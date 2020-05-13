Пермь, , 16:11 — REGNUM В Перми 67-летний местный житель, обвиняемый в жестоком убийстве 11-летнего племянника и мужа своей сестры, нуждается в принудительном лечении, сообщает СУ СКР по Пермском краю.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступления мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в силу имеющегося у него хронического психического расстройства.

Утверждено постановление о направлении уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 22 октября 2019 года пермяк зарубил топором спящих 11-летнего мальчика и его отца.

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