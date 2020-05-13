Ижевск, , 16:11 — REGNUM В детских поликлиниках Удмуртии планируют возобновить проведение плановых осмотров В частности, в первую очередь речь идёт о новорождённых. Об этом заявила зампред правительства республики Анастасия Муталенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Ранее детские поликлиники были закрыты для посещения и здоровых, и больных пациентов. Но мы постепенно возвращаемся к нормальному формату работы», — пояснила она.

Будет сформирован график приёма здоровых пациентов по дням недели и в поликлиниках, и в ФАПах (фельдшерско-акушерских пунктах).

Такие приёмы будут организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При наличии возможности для приёмов будут выделены отдельные помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Александр Бречалов говорил, что несмотря на ряд мер, которые начнут действовать с 14 мая и смягчат частично режим самоизоляции, в рамках ограничительных мер придётся существовать достаточно длительное время.