Нур-Султан, , 16:07 — REGNUM Посмертная трансплантация внутренних органов в Казахстане станет возможной только при согласии родственников усопшего. Это следует из законопроекта «О здоровье народа и системы здравоохранения», который одобрили депутаты Мажилиса (парламента) 13 мая.

Депутат Бейбит Мамраев отметил, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявление человека. Если такого изъявления воли не было, то трансплантацию органов должны разрешить близкие родственники.

Подобное согласие необходимо будет получить и при патологоанатомическом вскрытии, сказал Мамраев. По его словам, исключение составляют случаи мертворождения, материнской и младенческой смертности.

Отметим, в настоящее время в Казахстане действует презумпция согласия на посмертное донорство. Если человек при жизни не заявлял протеста, то после смерти он может стать донором органов.

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