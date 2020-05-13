Ставрополь, , 16:09 — REGNUM Власти Ставрополья предоставят в 2020 году субсидию на приобретение жилья 16 инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, вставшим на учет до 2005 года. На эти цели краю из федерального бюджета выделено более 8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

«На сегодняшний день договор купли-продажи оформляет один гражданин, остальные занимаются подбором жилья», — приводятся в сообщении слова главы краевого минстроя Валерия Савченко.

По данным ведомства, в настоящее время в Ставропольском крае на учете в качестве нуждающихся в недвижимости состоят более 260 человек из данной категории. Отмечается, что выделение средств для обеспечения жильем этих граждан запланировано на последующие годы.

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