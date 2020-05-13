Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Отдельные линии для передвижения автобусов будут выделены в Тбилиси. Об этом 13 мая заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства, сообщает Sova.news.

«Делается это для того, чтобы автобусы смогли ездить без каких-либо задержек. Два года назад мы говорили, что общественный транспорт в столице должен быть самым быстрым», — заявил Каладзе.

Он добавил, что это планируется сделать не только в центре Тбилиси, но и во всех частях города.

Стоит отметить, что в Грузии в апреле был введен запрет на работу общественного транспорта рамках борьбы с распространением коронавируса. В стране постепенно начинают смягчать карантинные меры, но когда смогут возобновить работу автобусы и метро, власти затрудняются сказать.