Москва, , 16:04 — REGNUM С 13 мая в частных клиниках Москвы можно пройти иммуноферментный анализ на антитела к коронавирусу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цена обследования в одной из таких клиник составляет 3 205 рублей. Однако в эту сумму не входить взятие биоматериала — за эту услугу нужно будет отдельно заплатить 195 рублей. Результат относительно наличия в организме антител будет предоставлен в срок от двух до пяти дней после сдачи анализа.

«Кровь рекомендуется сдавать натощак с интервалом не менее 4 часов после последнего приема пищи. За 12 часов перед сдачей анализа следует исключить употребление жирных продуктов. Накануне — избегать пищевых перегрузок. Допускается употребление воды без газа и сахара», — отмечено в сообщении.

При этом сдать анализы могут только пациенты, у которых в течение последних двух недель отсутствовали признаки ОРВИ. Граждане, которые переболели ОРВИ, смогут сдать анализы не ранее чем через две недели от начала заболевания при отсутствии его признаков, а для граждан, которые контактировали с заражённым коронавирусом, услугу предоставят лишь спустя три недели с момента контакта.

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