Махачкала, , 16:08 — REGNUM Жители Дагестана не стали устраивать очереди у представительств регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) для оформления объявленных президентом РФ новых выплат для семей с детьми. С населением была проведена соответствующая информационная работа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе отделения ПФР по республике.

«Указ президента был 11 мая, на следующий день к офисам люди приходили, но по пять-шесть человек. Те, кто был принципиально настроен, написали заявление, но ажиотажа у нас нет. Мы провели большую информационную работу в социальных сетях и через республиканские СМИ, объяснили, что заявление можно подавать дистанционно», — рассказала собеседница.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой территориальные учреждения отделения ПФР по Дагестану прием ведут только по предварительной записи.

«Посетители не могут просто так зайти на территорию офисов, у нас прием идет только по предварительной записи. Но мы создали людям условия. Где-то сотрудники даже вынесли заявления для заполнения людям на улицу, впоследствии наши специалисты вручную вносили эти данные в систему», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что в ряде регионов России жители, спешащие оформить заявление на новые выплаты для семей с детьми, устроили большие очереди у офисов Пенсионного фонда. Это при том, что подать заявку можно через портал Госуслуг, да и начисляться выплаты будут только с 1 июня.