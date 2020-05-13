Москва, , 15:44 — REGNUM Роспотребнадзор предлагает гражданам проверить свои знания о коронавирусе. На сайте ведомства размещен тест на знание мер профилактики новой инфекции.

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В тесте содержится 10 вопросов. Его может пройти любой желающий. Он поможет понять, правильно ли граждане защищаются от заражения коронавирусом.

Роспотребнадзор рекомендует всем пройти этот тест и узнать, на что необходимо обратить более пристальное внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.

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