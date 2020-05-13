с. Эльхотово, , 15:43 — REGNUM В Северной Осетии попал в поле зрения полиции в связи с растратой на многомиллионную сумму глава одной из некоммерческих организаций. Вобуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя села Эльхотово, сообщили 13 мая в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено, компания под руководством подозреваемого занималась реализацией муниципальных целевых программ Эльхотовского сельского поселения. При выполнении контрактов в период с июня 2017 года до конца 2019 года глава компании незаконно включал НДС в договоры о выполненных работах, что привело к растрате 9 млн рублей.

На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В случае установления его вины мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.