Брюссель, , 15:40 — REGNUM При поездке за пределы Евросоюза, в сложившихся из-за пандемии коронавируса условиях, нужно проявлять осторожность. Об этом 13 мая заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

«Тому, кто захочет поехать за пределы Европы, необходимо изучить ситуацию в месте назначения. Призываю к осторожности на этом этапе», — сказала еврокомиссар.

Также она указала, что в начале связанного с пандемией нового заболевания кризиса страны-участницы ЕС столкнулись с ситуацией, когда их граждане застряли в удаленных от Европы странах.

«Эпидемиологическая ситуация в странах мира разная, национальные власти принимают различные меры», — также уточнила Валеан.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Литвы во время своего заседания утвердило очередные меры послабления режима карантина в стране.