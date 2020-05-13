Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM Объекты религиозного поклонения в Казахстане возобновят работу с 18 мая, сообщили 13 мая в пресс-службе председателя правительства республики.

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов провел заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. Члены комиссии приняли решения о дальнейшем смягчении карантинного режима.

С 13 мая авиасообщение возобновится в Чимкенте, Актау, Уральске, Жезказгане, Балхаше, Урджаре и Зайсане. Кроме того, с 18 мая откроются гостиницы и объекты общественного питания вместимостью не более 30 посадочных мест.

С 1 июня планируется поэтапно восстановить внутреннее железнодорожное сообщение. Религиозным объектом разрешается работать при условии заполнения не более 30% от общей полезной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая в Казахстане выявили 5417 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2287 человек, скончались 32 пациента.

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