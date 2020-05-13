Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM В Ростовской области действие спецпропусков, разрешающих передвижение по Ростову-на-Дону, продлено до особого распоряжения. Кроме того, разрешения будут переданы организациям, которые возобновят свою работу с 15 мая. Такое решение принял донской губернатор Василий Голубев.

«Разрешения для передвижения граждан, оформленные в Ростове-на-Дону ранее, сохраняют свое действие до особого распоряжения», — сказал глава региона в ходе заседания областного оперштаба 13 мая.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 15 мая начнётся смягчение режима всеобщей изоляции. В частности, откроются продовольственные ярмарки, возобновится работа МФЦ и территориальных центров занятости, а также оказание плановой медпомощи. С 18 мая будут работать магазины непродовольственных товаров, автосалоны и предприятия бытовых услуг.