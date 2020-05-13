Волгоград, , 15:36 — REGNUM Партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», произведённых на Уральском приборостроительном заводе, поступила в Волгоградскую область. Оборудование, работу которого приостановил Росздравнадзор, пока не планируют использовать в регионе, сообщил 13 мая на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов.

По разным контрактам в область поступило 20 аппаратов ИВЛ. Ни один из них ещё не запущен в эксплуатацию.

«С учётом ситуации, которая произошла, мы подключаем сотрудников, в том числе технического университета, смотрим документацию, сами приборы на предмет их возможного дальнейшего использования. Пока не будет экспертного заключения — запускать мы их не будем», — сказал Николай Алимов.

Аппараты «Авента-М» использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары. Росздравнадзор приостановил на территории России обращение этого оборудования, произведённых с 1 апреля 2020 года.