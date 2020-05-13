Оренбург, , 15:32 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 13 мая, выявлено еще 47 носителей коронавируса, в том числе 16 активно — на въезде в регион. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Среди выявленных носителей коронавируса трое детей, 27 человек в возрасте от 18 до 44 лет, 12 пациентов в возрасте от 45 до 59 лет, три человека в возрасте от 60 до 70 лет, а также двое пациентов старше 70 лет.

На сегодняшний день зафиксировано в общей сложности 1290 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1089 случаев с положительных результатом тестов, подтвержденных референс-центром.

По данным минздрава области, в Оренбуржье получают лечение 107 пациентов с отрицательным лабораторным тестом на коронавирус, но типичной для заболевания клинической картиной.

Медики оценивают состояние 24 пациентов с коронавирусной инфекцией как тяжелое, семь человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 124 оренбуржца находятся в состоянии средней тяжести.

На сегодняшний день от COVID-19 выздоровели 429 пациентов, за последние сутки из больницы выписали 52 человека.