Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Следственные действия, которые в настоящий момент проводятся в офисе компании «Россети Ленэнерго», связаны с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения работ по прокладке кабельных линий в 2015—2016 годах. Об этом 13 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе «Ленэнерго».

Стадион «Газпром Арена» (бывший «Зенит Арена") Дарья Драй © ИА REGNUM

В офисе компании «Россети Ленэнерго» действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015—2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская».

"Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве и Петербурге проходятся обыски, которые могут быть связаны с пропажей 70 млн рублей во время закупки кабеля для строительства стадиона «Зенит Арена» на Крестовском острове Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»