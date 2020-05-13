Нальчик, , 15:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошла еще одна смерть пациента, у которого был диагностирован COVID-19. Умерший — 76-летний житель города Прохладного. По данным оперативного штаба, он находился на лечении в госпитале на базе Республиканской клинической больницы в Нальчике.

Коронавирус осложнил уже имевшиеся у мужчины хронические заболевания, в том числе сахарный диабет и онкологическую болезнь. Таким образом, общее число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в республике выросло до семи человек.

Всего, по данным оперативного штаба на 13 мая, в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 1475 (+74 за сутки) подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы в настоящее время 324 человека, в том числе девять детей. Находятся в реанимации 25 пациентов, из них 12 — в крайне тяжелом состоянии подключены к аппарату ИВЛ.

Выздоровели за все время 294 человека (+33 за сутки).