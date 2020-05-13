Москва, , 15:29 — REGNUM Меры поддержки населения, озвученные президентом России Владимиром Путиным 11 мая 2020 года в его обращении, поддерживает большинство граждан, свидетельствует опрос Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В топ-5 значимых мер, которые поддерживают жители России вошли:

1. Введение разовых выплат в размере 10 и тыс. рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно поддерживают (95%).

2. Субсидирование семей с детьми от 3 до 7 лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца (по 91%).

3. Создание условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм (89%).

4. Возврат в полном объеме самозанятым подоходного налога, уплаченного в 2019 году и отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь (по 76%).

5. Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают (72%).

Опрос проведен 12 мая 2020 года среди 1600 граждан России старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, обращение президента России Владимира Путина 11 мая 2020 года и предложенные им меры поддержки, считают значимыми для населения 81% граждан.

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