Тбилиси, , 15:27 — REGNUM Грузия будет одной из первых стран, которым компания Gilead предоставит препарат ремдесивир, но в рамках испытаний этого препарата для лечения коронавируса получит его еще раньше, заявил директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе в эфире грузинских телекомпаний.

По его словам, переговоры с компанией Gilead грузинская сторона проводит давно, и эта компания уже снабжает Грузию препаратами для лечения гепатита С, поэтому в Тбилиси надеются, что и ремдесивир получат в числе первых.

Что касается клинических испытаний ремдесивира, их организует ВОЗ, и Грузия включена в число стран, которые примут участие в этих испытаниях. Поэтому в течение месяца страна получит препарат в рамках испытаний ВОЗ, пояснил Церцвадзе.

Что касается эффективности этого препарата, грузинский инфекционист делает очень осторожные оценки и заявляет, что мнения по этому препарату в медицинском мире неоднозначные. В Грузии же для лечения коронавируса достаточно успешно применяют плаквенил, а также комбинации некоторых других антивирусных препаратов, пояснил Церцвадзе.

Ремдесивир был создан в 2015 году и применялся во время эпидемии эболы в Западной Африке.