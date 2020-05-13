Ульяновск, , 15:27 — REGNUM В Ульяновской области жертвой пандемии коронавируса стала жительница Карсунского района. Она скончалась 9 мая, повторный анализ подтвердил у неё COVID-19. Состояние осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями, сообщает региональное министерство здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что женщина обратилась в скорую помощь 25 апреля с симптомами ОРВИ, до этого неделю лечилась дома. Её госпитализировали в инфекционное отделение Карсунской районной больницы с диагнозом «внебольничная пневмония», 29 апреля было установлено заражение коронавирусом, и пациентку перевели ЦК МСЧ.

«Больная получала лечение в полном объёме, в кислородной поддержки не нуждалась… С 29 апреля по 9 мая в связи с отрицательной динамикой течения заболевания женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких», — говорят в минздраве Ульяновской области, отмечая, что состояние пациентки «осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями».

По данным ведомства, состояние женщины «резко ухудшилось» 9 мая. Были проведены реанимационные мероприятия, но спасти пациентку не удалось.

Посмертный анализ подтвердил наличие COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 мая (10:35 мск), всего в Ульяновской области с начала пандемии коронавируса официально выявлено 932 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 46. Больше всего заражённых выявлено в Ульяновске (349) и Карсунском районе (218).

Переболели COVID-19 в Ульяновской области 182 человека, в том числе за последние сутки выздоровление зарегистрировано у 30 пациентов. Скончались пятеро.

Напомним, с 12 мая в Ульяновской области жителей обязали носить не только маски, но и перчатки, которые являются средством индивидуальной защиты в общественном транспорте, включая такси, «в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг», «иных общественных местах».

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