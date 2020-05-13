Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам защиты материнства и детства, сообщили 13 мая в пресс-службе главы государства.

Документ устанавливает размер пособия для многодетных семей с числом детей более восьми. Размер выплат утвержден на уровне четырех месячных расчетных показателей — 10 604 тенге ($25) на каждого последующего ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заявил, что в Казахстане планируется дифференцировать пособия для многодетных семей в зависимости от численности детей в семье.

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