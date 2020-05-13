Макарьев, Костромская область, , 15:26 — REGNUM В Костромской области фельдшерам и водителям скорой помощи отказались выплачивать «коронавирусные» надбавки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Костромской областной думе Александр Плюснин.

Макарьевская больница Регистратура44.рф

Речь идёт о Макарьевской районной больнице. Руководство медучреждения отказало 14 сотрудникам в выдаче дополнительных выплат за помощь пациентам с COVID-19. Управленцы аргументировали это тем, что на выплаты могут рассчитывать исключительно врачи.

«Как пояснили мне сотрудники больницы, руководство собрало коллектив, и сказало, что стимулирующие выплаты предназначены только для врачей данной больницы, а не фельдшеров и водителей. Но фельдшера и водители выезжают к больным на вызов, заболеваемость в муниципалитете существует — эти люди тоже рискуют своим здоровьем. Я уверен, что в каждом учреждении такая проблема существует, по всей Костромской области. Просто никто, кроме макарьевцев, об этом открыто не заявил», — рассказал Александр Плюснин.

Депутат попросил разобраться в ситуации областную прокуратуру и заместителя губернатора Костромской области Ольгу Ерёмину. Запросы есть в распоряжении редакции. Отметим, что на выплаты медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом из федеральной казны Костромская область привлекла 73 миллиона рублей. По данным регионального департамента здравоохранения, «коронавирусные» надбавки в регионе за апрель получат более 650 работников медучреждений.

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